Три электромотора мощностью свыше 1000 л.с. Стали известны подробности о преемнике Ferrari SF90

Будущий флагман получил новый дизайн кузова и обновленную гибридную установку.

© Ferrari

Итальянская компания Ferrari проводит финальные тесты нового гиперкара, который в модельном ряду заменит экс-флагман, полноприводный гибрид SF90 Stradale, снятый с производства в 2024 году. Предсерийный прототип на днях был замечен на дорожных испытаниях. Шпионскими фото поделилось издание Carscoops.

Судя по изображениям, наследник SF90 Stradale получил переработанный дизайн кузова. Несмотря на защитный окрас тестовой модели, можно рассмотреть прямоугольный центральный воздухозаборник спереди и ярковыраженный передний сплиттер. Новинка получила характерный для SF90 выступающий нос, но, отличается фарами, которые, похоже, стали многоэтажными. А обновлённый задний бампер отличается гигантскими вентиляционными отверстиями между выхлопными трубами, которые по-прежнему установлены по центру кормы.

© carscoops.com

Заглянуть в салон фотошпионам не удалось. Можно предположить, что автомобиль получил новый руль, «обновлённую» приборку и, вероятно, новую мультимедийную систему.

Известно, что новинка итальянской марки будет оборудована модернизированным «розеточным» гибридом от SF90. Это связка 4,0-литрового битурбированного V8 и трёх электродвигателей. Суммарная мощность силовой установки на предыдущей модели составляла 986 л.с. (800 Н·м), что позволяло купе набирать скорость до «сотни» всего за 2,5 секунды и развивать максималку 340 км/ч. Можно не сомневаться, что преемник SF90 превзойдёт эти показатели. Насколько? Вопрос пока открытый.

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