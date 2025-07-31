Путин подписал закон о новых транспортных госпошлинах: что это значит для российских водителей?

Новые государственные пошлины для автовладельцев вступят в силу 1 сентября текущего года.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении ряда транспортных госпошлин, включая сбор за получение водительских прав. Соответствующий документ был размещён в четверг, 31 июля, на портале официального опубликования правовых актов.

С 1 сентября 2025 года изменятся госпошлины регистрацию машин, замену номеров и получение водительских прав. Так, простые автомобильные номера подорожают с 2000 до 3000 рублей. Для мотоциклистов и владельцев прицепов номера будут стоить 2250 вместо 1500 рублей. Временные номерные знаки тоже поднимутся в цене: металлические – до 2400 рублей, бумажные – до 300.

Подорожают и документы. Новый ПТС или его замена обойдется в 1200 рублей против нынешних 800. Если нужно внести изменения в техпаспорт, например, при продаже, придется заплатить 525 рублей вместо 350.

Пошлина за свидетельство о регистрации тоже станет заметно выше. Цена на бумажный вариант увеличится с 500 до 1500 рублей, а за новый пластиковый – с 1500 до 4500 рублей.

Изменится и пошлина за оформление водительского удостоверения. Обычные пластиковые права будут стоить 4000 рублей (сейчас 2000), а новые с улучшенной защитой — 6000. При этом пошлина за Международные корочки поднимется с 1600 до 3200 рублей.

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Разрешение на изменения в конструкции подорожает с 1000 до 3000 рублей, а документ о безопасности переделанного авто – с 1500 до 4500. Компании, перевозящие опасные грузы, будут платить за разрешения 2250 вместо 1500 рублей, а за продление – 1500 вместо 1000.

Почему государство решило повысить пошлины

Основная причина в том, что текущие тарифы были установлены еще в 2014 году и с тех пор не менялись. За это время выросли цены на материалы, зарплаты сотрудников и обслуживание систем. Власти объясняют повышение несколькими факторами:

Инфляция – за 11 лет подорожали пластик для прав, металл для номеров и другие материалы.

Техническая модернизация – ГАИ обновляет базы данных и оборудование, что требует дополнительных расходов.

Рост зарплат сотрудников – затраты на содержание персонала, занимающегося оформлением документов, увеличились.

Какие будут последствия для рынка?

Повышение госпошлин в разной степени затронет все категории владельцев транспортных средств, но особенно ощутимым оно окажется для нескольких групп.

Обычные автовладельцы столкнутся с ростом расходов при первичной регистрации автомобиля, замене водительского удостоверения или внесении изменений в документы.

Для профессиональных водителей и перевозчиков, которым регулярно приходится оформлять документы при смене автомобиля или собственника, увеличение пошлин также может стать серьезной финансовой нагрузкой.

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Владельцы транспортных средств с изменениями в конструкции ощутят на себе трехкратное увеличение стоимости процедуры легализации таких изменений.

Компании, занимающиеся перевозкой опасных грузов, наверняка будут вынуждены учитывать рост стоимости разрешительных документов при формировании своих бюджетов. Это может привести к увеличению тарифов на их услуги.

Что можно сделать до вступления изменений в силу?

Поскольку новые тарифы вступят силу только с 1 сентября 2025 года, у автомобилистов есть время подготовиться. Стоит проверить сроки действия своих документов – если права или свидетельство о регистрации скоро потребуют замены, лучше успеть оформить их до повышения цен.

Тем, кто планирует купить машину в ближайшее время, стоит учесть, что ее регистрация в следующем году обойдется дороже. А владельцам, которые хотят внести изменения в конструкцию автомобиля, например, установить газовое оборудование или усиленную подвеску, возможно, стоит поторопиться с оформлением документов, чтобы сэкономить.

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