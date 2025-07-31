Ситидрайв: 65% россиян берут электромобили в каршеринге из-за интереса к новым технологиям

Большинству пользователей нравятся поездки на электрических машинах.

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Спрос на электромобили в каршеринге постепенно растет, и это меняет представление о городской мобильности. Платформа для автомобилистов Ситидрайв совместно с сетью зарядных станций Artis выяснили, как россияне арендуют электромобили в каршеринге и с какими проблемами сталкиваются.

Согласно исследованию, один из главных мотивов для аренды электромобилей становится любопытство — более 65% пользователей берут «электрички» для того, чтобы опробовать новые технологии. В то же время почти половина респондентов использует их для повседневных поездок, а 36% рассматривают этот формат как альтернативу тест-драйву. Поездки на работу и в центр города составляют лишь 7% и 3% соответственно, а путешествия в область — всего 2%.

80% опрошенных оценивают опыт аренды электрокаров положительно. Более того, две трети пользователей (66%) никогда не сталкивались с трудностями при эксплуатации автомобиля. Тем не менее 84% респондентов планируют и в дальнейшем использовать этот формат передвижения.

«Уже более восьми лет мы предоставляем пользователям электромобили для аренды и видим, что с каждым годом спрос на них постоянно растет. Сейчас парк Ситидрайва насчитывает 5 различных моделей и около 100 штук таких авто», — рассказал Эдуард Мингажев, генеральный директор Ситидрайва.

Среди моделей, пользующихся наибольшим спросом в каршеринге, лидируют Tesla Model Y, VW ID.4 и VW ID.6, а также Skywell ET5 и Москвич 3е.

Отдохнуть в машине или выпить кофе

Главной проблемой для части водителей по-прежнему остается ограниченный запас хода: такую сложность отметили 12% опрошенных. И ходе исследования Ситидрайв и Artis также выяснили, чем россияне занимаются в процессе зарядки электрокара.

В зависимости от типа станции (медленная, быстрая или домашняя) процесс может занимать от 40 минут до нескольких часов. Большинство опрошенных — 40% — предпочитает оставаться в салоне и отдохнуть. Ещё 20% используют это время для работы или общения — ведут переписку и занимаются личными делами. Другие 20% водителей предпочитают перекусить или выпить кофе, остальные респонденты либо занимаются спортом, либо смотрят видео.

Что касается времени для зарядки, максимальная активность приходится на вечерние часы — с 18:00 до 22:00. На втором месте по популярности — утренний промежуток с 6:00 до 10:00. Обычно зарядка происходит по выходным, а также в четверг и пятницу, а вот в середине недели — во вторник и среду — активность снижается.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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