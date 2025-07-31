В России стартовали продажи суперседана Exlantix ES

Бензино-электрическая силовая установка на 469 л.с., разгон до «сотни» менее чем за пять секунд, больше 1000 км на одном баке/заряде и задний спойлер с электроприводом.

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В четверг, 31 июля, в российских автосалонах начались продажи гибридного седана Exlantix ES от премиального суббренда Chery. Минимальная стоимость — 5 990 000 рублей.

Exlantix ES оснащается 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёркой» и двумя электродвигателями. Суммарная отдача полуэлектрической системы составляет 469 сил (634 Н∙м). Спринт до «сотни» седан преодолевает за 4,6 секунды. Тяговая батарея ёмкостью 40 кВт·ч обеспечивает дальность хода в электрическом режиме до 180 км, а с полным баком и заряженном аккумулятором можно проехать 1231 км.

В оснащение четырехдверного купе входят сиденья с массажем, подогревом и вентиляцией, в том числе на втором ряду, трехзонный климат-контроль, ионизация воздуха и автоматическая ароматизация, мультимедийная система на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 8155, аудиосистема с 23 динамиками. Имеется также «зимний пакет» с обогревом всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и боковых зеркал.

Из внешних особенностей новинки можно отметить ниспадающую крышу, 20-дюймовые диски с красными тормозными суппортами, скрытые дверные ручки. Задний спойлер может находиться в трёх положениях, имеет электропривод и автоматически выдвигается на высоких скоростях, повышая прижимную силу и устойчивость автомобиля на дороге.

На Exlantix ES в России действует заводская гарантия – 8 лет или 200 тысяч км пробега. Гарантия на электромоторы, блоки управления и тяговую батарею – 8 лет или 160 000 км.

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