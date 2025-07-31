Бензиновый и гибридный Corvette ZR1 сразились за звание быстрейшего «американца» на Нюрбургринге

Достижение Ford Mustang GTD продержалось лишь три с половиной месяца.

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Американский автопроизводитель Chevrolet отчитался о своём «рейде» на знаменитое 20,8-километровое гоночное кольцо Нюрбургринг в Германии. Месяц назад «Шеви» привезла в «Зелёный ад» гиперкар Corvette ZR1 восьмого поколения, его электрическую версию ZR1X и Corvette Z06. Однако до сих пор время прохождения круга держалось в секрете.

Самым медленным ожидаемо оказался Z06 с бензиновым 5,5-литровым атмосферником V8 мощностью 670 л.с. — 7.11,826. А вот ZR1 и ZR1X разыграли между собой титул самого быстрого «американца» в истории «Северной петли».

Обе версии Corvette (C8) превзошли результат 6.52,072 своего соотечественника Ford Mustang GTD, который весной стал лучшим американским автомобилем на Нюрбургринге. Кто оказался быстрейшим? Бензиновый 1064-сильный суперкар ZR1 показал 6.50,763 и взлетел на седьмую строчку в списке быстрейших серийных машин. Но гиперкар мощностью 1250 л.с. был ещё быстрее — 6.48,047. Впереди остались только по два Mercedes-AMG и Porsche 911 GT2 в разных модификациях.

Самые быстрые серийные автомобили на Нюрбургринге, топ-8:

Mercedes AMG One — 6.29,090 Porsche 911 GT2 RS Manthey Kit — 6.43,300 Porsche 911 GT2 RS MR — 6.44,749 Mercedes AMG Black Series — 6.48,047 Chevrolet Corvette ZR1X — 6.48,047 Porsche 911 GT3 RS — 6.49,275 Chevrolet Corvette ZR1 — 6.50,763 Ford Mustang GTD — 6.52,072

Примечательно, что Chevrolet не стала привлекать профессиональных гонщиков к заездам на Нюрбургринге и доверила погоню за лучшим временем своим инженерам, которые занимались доводкой этих автомобилей. Тем впечатляюще выглядят рекордные для американских машин результаты.

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