В Changan прокомментировали видеоролик с «расплавленным на жаре» кроссовером из Краснодара

Российский офис марки выступил с заявлением, объяснив, почему на автомобиле расплавились пластиковые детали кузова.

© Changan

Распространенный в соцсетях ролик с оплавленным на жаре автомобилем Changan не соответствует действительности. С таким заявлениям по следам публикации выступило российское подразделение Changan Motors Rus.

29 июля в Сети появилось видео, сделанное в Краснодаре. На кадрах запечатлён кроссовер китайской марки с расправленными пластиковыми деталями. Утверждалось, что причиной повреждения стало солнечное воздействие.

© Пресс-служба Changan

«Данная информация не соответствует действительности. По результатам предварительной проверки установлено, что повреждённый автомобиль находился в непосредственной близости от очага открытого огня — возгорания соседнего транспортного средства. Это подтвердил сам владелец автомобиля. На дополнительных видеоматериалах ясно видно, что кузов автомобиля покрыт следами копоти и золы, характерными для внешнего термического воздействия, а не для перегрева от солнечной активности», — говорится в официальном заявлении Changan.

Также в российском офисе Changan Motors Rus подчеркнули, что все автомобили китайского автопроизводителя проходят строгие климатические и термические испытания, в том числе на устойчивость к высоким температурам. Все наружные элементы, включая пластиковые детали, соответствуют международным стандартам качества и рассчитаны на эксплуатацию при температуре до +85 °C.

Как безопасно водить машину в ливень и грозу: 15 проверенных советов