Ford объявил один из самых масштабных отзывов в 2025 году

Больше проблемных машин было только в четырёх других сервисных акциях.

© Ford

Американский концерн Ford продолжает ставить рекорды по отзывам и в пятницу утром, 1 августа, объявил уже 94-ю по счёту ремонтную кампанию в 2025 году. Обязательному визиту в сервис подлежат 312 000 автомобилей, передаёт Reuters.

Под отзыв попали премиальный кроссовер Lincoln Navigator, пикап F-150, внедорожники Expedition, Bronco и Ranger — все 2025 года выпуска. На всех моделях выявлена одинаковая проблема: электронный усилитель тормозов (EBB) может неожиданно выйти из строя, что чревато увеличением тормозного пути автомобиля и повышает риск аварии.

© Lincoln

В рамках сервисной кампании на проблемных автомобилях будет обновлено программное обеспечение модуля EBB — «по воздуху» или непосредственно в дилерском центре.

Новая отзывная кампания стала одной из самых больших для Ford с начала этого года. Только четыре акции были более масштабными: 492 145 единиц отозвали из-за проблемной обшивки центральной стойки, 694 271 — по причине лопнувшей топливной форсунки, 850 318 — из-за неполадок с топливным насосом и, наконец, 1 075 299 машин попали под отзыв из-за неработающей камеры заднего вида.

Ford отзывает 1 млн автомобилей