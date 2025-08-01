Tenet назвал дату и место публичной премьеры своего первого кроссовера T8

Полноприводный кроссовер с бывшего завода Volkswagen в Калуге впервые покажут широкой публике.

© Tenet

В ближайшие выходные, 3 августа, состоится публичная премьера первого кроссовера российской марки Tenet, подробности о котором стали известны ранее на этой неделе. Познакомиться с новой машиной можно будет на мероприятии в Санкт-Петербурге.

Tenet выступит официальным партнёром бегового полумарафона «Северная столица», который пройдёт в первое воскресенье августа, и выставит T8 на своей площадке на мероприятии.

«3 августа в стартово-финишном городке на Дворцовой площади будет расположен павильон Tenet, где все участники и болельщики полумарафона смогут познакомиться с брендом. В центре экспозиции расположится городской кроссовер Tenet Т8, который в этот день впервые покажут широкой аудитории», — рассказали в представительстве новой российской марки.

Tenet T8 — полноприводный кроссовер на базе Chery Tiggo 8 Plus, собираемый на бывшем предприятии Volkswagen в Калужской области. Автомобиль оснащается турбированным 4-цилиндровым двигателем 2,0 мощностью 197 л.с., работающим в связке с роботизированной коробкой передач. Габариты паркетника составляют 4521х1860х1707 мм при колёсной базе 2710 мм. Дорожный просвет составляет 196 мм.

Пока Tenet T8 был показан только журналистам на закрытой презентации и на изображениях из официального пресс-коммюнике марки. Дата старта продаж и стоимость кроссовера тоже до сих пор не анонсированы.

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