Электрический внедорожник BYD стилизовали под популярную PC-игру

Внедорожник получил чёрно-золотой окрас кузова, обзавёлся дополнительным световым оборудованием и стал выглядеть ещё эффектнее.

© BYD

Китайский автомобильный гигант BYD представил необычную версию своего компактного электрического внедорожника Fangchengbao Tai 3 или просто FCB Ti3. Дизайн полноприводного автомобиля посвятили популярной компьютерной игре, сообщает AutoHome.

Специальная модификация отсылает к Black Myth: Wukong, PC-игре в жанре ролевого экшена, основанной на классическом китайском романе «Путешествие на Запад». За год момента с релиза игра разошлась по всему миру тиражом около 25 млн копий.

© BYD

Стандартную чёрную расцветку кузова дополнили стильными золотыми наклейками и акцентами, характерными для Black Myth. Колёсные диски тоже имеют чёрно-золотой окрас. Кроме того, передний бампер получил более ярко выраженный сплиттер, на крыше установлена «люстра» с пятью прожекторами, на передних и задних крыльях появилась подсветка. Капот обзавёлся воздухозаборником, придающим эффективность машине.

Технических модификаций в спецверсии FCB Ti3 не предусмотрено. Внедорожник оборудован стандартной двухмоторной электрической установкой мощностью 421 л.с., которая передаётся на обе оси. С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,9 секунды и развивает максимальную скорость 201 км/ч. На одном заряде Ti3 проезжает до 500 км.

© BYD

В салоне тоже без изменений: четырёхспицевой руль, жидкокристаллическая панель приборов, 15-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, 12-дюймовый проекционный дисплей. Передние сиденья оснащены функцией вентиляции и подогрева. Помимо такого оборудования, как фонарик и микрофон, в машине имеется мини-холодильник.

В ближайшие несколько дней, с 1 по 4 августа, спецверсия FCB Ti3 будет представлена на ChinaJoy-2025, крупнейшей в Азии выставке, посвященной цифровым технологиям, видеоиграм и интерактивным развлечениям. Не уточняется, планируется ли хотя бы лимитированный выпуск внедорожника по мотивам Black Myth: Wukong или это просто штучный, выставочный образец.

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