Когда в России введут цифровые водительские права? В ГАИ назвали примерные сроки

Пока электронное удостоверение можно предъявить сотруднику ДПС только в качестве дополнения к оригиналу.

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В течение трёх ближайших лет цифровые водительские права станут полноценной заменой классическому бумажному удостоверению в России. О работе над данным законопроектом рассказал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

Цифровая копия водительского удостоверения, доступная в приложении «Госуслуги. Авто» в виде QR-кода, разрешена к использованию ещё с октября 2022 года, но только в ограниченном режиме. Другими словами, пока электронная версия не заменяет обычного документа, и автомобилист обязан иметь при себе оригинал. Как раз над уравнением статусов электронного и бумажного водительского удостоверения работает ГАИ.

«Законодательно мы уже сейчас отрабатываем, подтянем все это в части того, что это будет официальным документом, который имеете право предъявлять», — цитирует Черникова информационное агентство ТАСС.

На сегодняшний день полноценные электронные водительские права действуют в США, Канаде, Китае, Японии, Таиланде и ряде стран Евросоюза, как Норвегия, Австрия, Дания, Португалия и Испания, Польша, Греция, Исландия. До конца 2025 года этот формат водительского удостоверения появится в Великобритании.

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