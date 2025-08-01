АвтоВАЗ впервые покажет кроссовер Lada Azimut широкой публике

Премьера паркетника состоится в первые выходные августа в Москве.

© Сергей Кулаков/Росконгресс

Будущий флагман АвтоВАЗа, кроссовер Lada Azimut можно будет увидеть вживую в ближайшие выходные, 2-3 августа, на ВДНХ в Москве, где пройдёт автомобильный фестиваль «ПроДвижение». Об этом объявила пресс-служба тольяттинского концерна.

Предсерийная модель паркетника возглавит масштабную экспозицию АвтоВАЗа. Пока первый и единственный раз Azimut, серийное производство которого запланировано на 2026 год, показали на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге в июне этого года.

«В рамках фестиваля новый кроссовер Lada Azimut будет впервые представлен широкой публике. Наряду с ним гости увидят полное семейство новинки Lada Iskra», – рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Всего в экспозиции АвтоВАЗа на ВДНХ будет представлено около 45 автомобилей из музейной, спортивной и актуальной модельных линеек. Например, в ретро-зоне можно будет увидеть как легендарные модели, так и экспериментальные разработки: ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, полноприводная «Фабула», «Охотник», дизельный «Каблучок», пикап ВАЗ-23235, офис на колёсах Lada 2120 «Менеджер» и многие другие.

Отдельный стенд будет посвящен 40-летию «восьмёрки»: гостей выставки ждёт инсталляция с ВАЗ-2108, -2109, -21099. Ну а киноманы смогут сделать фото с «Жигулями» Ипполита из «Иронии судьбы».

Поклонников автоспорта ждёт отдельная экспозиция: победитель ралли «Шелковый путь-2024» Lada Niva Sport T2, выигравший Tour d'Europe-1971 ВАЗ 2101, серебряный призер ралли «Париж-Москва-Улан-Батор-Пекин-1995» Lada Samara T3, гоночные Lada Vesta TCR, Lada Iskra и многие другие модели.

Lada Azimut: всё о новом кроссовере, который создал АВТОВАЗ