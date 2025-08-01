В Ferrari опровергли слухи о разработке второй электрической модели
Сообщалось, что итальянский автопроизводитель поставил проект на паузу до 2028 года.
Всего пару месяцев остаётся до премьеры первого «чистого» электрокара Ferrari. Батарейный автомобиль под кодовым названием Elettrica будет представлен 9 октября, а его серийный выпуск стартует через год – в октябре 2026-го. При этом в СМИ уже появились слухи о второй модели, причём не самые позитивные.
По информации прессы, параллельно с Elettrica итальянская марка хотела запустить в производство ещё одну «зелёную» модель. Однако из-за низкого спроса на электрические машины в мире компания отложила выпуск до 2028 года.
Выступая на конференции, посвященной финансовым итогам первого полугодия, генеральный директор компании Бенедетто Винья дал понять, что второй «электрички» Ferrari нет даже в проекте – по крайней мере официально.
«Мы никогда не говорили, что разрабатываем ещё одну электрическую модель», — приводит слова топ-менеджера издание Motor1.
По словам Виньи, работа над первым электромобилем Ferrari идёт строго по графику. Гендиректор компании уверен, что батарейная модель будет пользоваться спросом.
Сейчас в модельном ряду Ferrari есть электрифицированные модели, но только гибриды: LaFerrari, SF90 Stradale, SF90 Spider и 296 GTB. К концу года линейку должен пополнить Ferrari F80, наследник LaFerrari. А на днях на дорожных тестах был замечен гиперкар с индексом F173M, который станет преемником SF90.
Три электромотора и мощность более 1000 л.с. Стали известны подробности о преемнике Ferrari SF90 Stradale