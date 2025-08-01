В Ferrari опровергли слухи о разработке второй электрической модели

Сообщалось, что итальянский автопроизводитель поставил проект на паузу до 2028 года.

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Всего пару месяцев остаётся до премьеры первого «чистого» электрокара Ferrari. Батарейный автомобиль под кодовым названием Elettrica будет представлен 9 октября, а его серийный выпуск стартует через год – в октябре 2026-го. При этом в СМИ уже появились слухи о второй модели, причём не самые позитивные.

По информации прессы, параллельно с Elettrica итальянская марка хотела запустить в производство ещё одну «зелёную» модель. Однако из-за низкого спроса на электрические машины в мире компания отложила выпуск до 2028 года.

Выступая на конференции, посвященной финансовым итогам первого полугодия, генеральный директор компании Бенедетто Винья дал понять, что второй «электрички» Ferrari нет даже в проекте – по крайней мере официально.

«Мы никогда не говорили, что разрабатываем ещё одну электрическую модель», — приводит слова топ-менеджера издание Motor1.

По словам Виньи, работа над первым электромобилем Ferrari идёт строго по графику. Гендиректор компании уверен, что батарейная модель будет пользоваться спросом.

Сейчас в модельном ряду Ferrari есть электрифицированные модели, но только гибриды: LaFerrari, SF90 Stradale, SF90 Spider и 296 GTB. К концу года линейку должен пополнить Ferrari F80, наследник LaFerrari. А на днях на дорожных тестах был замечен гиперкар с индексом F173M, который станет преемником SF90.

Три электромотора и мощность более 1000 л.с. Стали известны подробности о преемнике Ferrari SF90 Stradale