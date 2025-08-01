В России спрогнозировали 25-процентный рост продаж автомобилей

Эксперт пообещал «кое-что новое» в статистике авторынка за июль.

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В начале следующей недели Минпромторг РФ и ведущее аналитическое агентство «Автостат» поочередно опубликуют статистику по продажам автомобилей в июле. Есть определённые предпосылки к тому, что данные отечественного рынка окажутся рекордными с начала 2025 года.

По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, к лету активизировались покупатели, которые с февраля надеялись на возвращение западных брендов и откладывали приобретение авто. Плюс, скидки и распродажи на фоне затоваренности складов тоже подстегнули рынок. Всё это может дать прибавку в продажах минимум в 25%.

«Июль закончился. Статистика скоро появится и мы увидим кое-что новое. Даже сейчас, ориентируясь на недельные данные, можно констатировать, что спрос пошел в гору. В июле прирост составит минимум четверть от среднемесячных данных за первое полугодие», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

В первой половине 2025 года самым успешным месяцем для российских автодилеров был апрель, когда было продано 102 107 новых легковых автомобиля. Антирекордным стал февраль — всего 78 040 проданных машин.

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