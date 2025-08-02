Движение транспорта возобновили по Крымскому мосту спустя пять часов
Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщили в информационном центре, освещающем ситуацию на подходах к транспортному объекту.
"Движение восстановлено", - говорится в публикации.
Напомним, въезд на мост закрыли около полуночи, призвав всех, кто находится в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Этому предшествовало предупреждение о возможной атаке украинских беспилотников. В регионе был объявлен желтый уровень угрозы с воздуха.
Затем на всей территории Кубани была объявлена беспилотная опасность.