Toyota повторила уникальное достижение Lancia в мировом ралли

Кроме того, раллийный Toyota GR Yaris Rally1 установил рекорд средней скорости на этапах WRC.

© Federico Manoni/IPA Sport/Global Look Press

Заводская команда Toyota Gazoo Racing в минувшие выходные повторила достижение итальянской марки Lancia на трассах чемпионата мира по ралли. Такого тотального доминирования в рамках одного этапа, как в исполнении «японцев» на Ралли Финляндии, не было последние 35 лет.

Уверенную победу на финских скоростных дорогах одержал местный гонщик, двукратный чемпион мира WRC Калле Рованпера. Финн вышел на первое место на втором спецучастке в пятницу утром и до самого финиша в воскресенье днём больше ни разу не отдал лидерство. Попутно он выиграл десять спецучастков, то есть ровно половину от всех СУ, и оторвался на 39 секунд.

Для Toyota успех на Ралли Финляндии, известном ещё как Ралли Тысяча озёр, стал седьмым с 2017 года. Лишь один раз за все эти годы японская марка упустила победу — в 2022-м, когда выиграла Hyundai. Но главное достижение заключается в другом.

Следом за Рованперой финишировали его товарищи по команде – Такамото Кацута, Себастьен Ожье, Элфин Эванс и Сами Паяри. Таким образом, Toyota заняла пять первых мест на финише. Это всего лишь второй подобный случай в истории WRC с 1973 года после Ралли Португалии-1990, когда Lancia финишировала на первых пяти позициях в полном составе.

Исторический Toyota стал возможен отчасти благодаря проблемам соперников из Hyundai. Отт Тянак и Тьерри Нёвиль на старте этапа ехали в лидирующей группе, но в дальнейшем эстонец заработал 5-минутный штраф за нарушение регламента проверки шин, а бельгиец пробил колесо. Как итог, только 10-е и 6-е места.

Ещё финский этап 2025 года стал самым скоростным в истории WRC. Рованпера преодолел дистанцию с невиданной ранее средней скоростью 129,9 км/ч.

Результаты Ралли Финляндии-2025

Калле Рованпера (Toyota) — 2:21.51,4 Такамото Кацута (Toyota) +39,2 Себастьен Ожье (Toyota) +45,1 Элфин Эванс (Toyota) +48,1 Сами Паяри (Toyota) +1.18,8

В чемпионате Toyota нанесла серьёзный удар по соперникам. Теперь три первые строчки занимают именно гонщики японского завода: Эванс – 176 очков, Рованпера – 173, Ожье – 163, Тянак идёт четвертым со 163 баллами, Нёвиль серьёзно отстал, поскольку имеет всего 125 очков. В зачёте производителей Toyota впереди с 458 очками, у Hyundai – 371 балл.

Следующий, 10-й этап WRC 2025 года пройдет с 28 по 31 августа в Парагвае. Всего до конца сезона осталось пять гонок. Финал пройдет с 26 по 29 ноября в Саудовской Аравии.

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