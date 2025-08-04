Названы самые непопулярные марки автомобилей в России

Две марки за полгода не продали даже 30 машин.

© Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

Продажи некоторых автобрендов в России за первые шесть месяцев 2025 года выглядят катастрофически, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Автостат. Инфо». Некоторые из них не продали даже два десятка машин.

Список возглавляет Bestune, суббренд китайского концерна FAW Group — всего 765 проданных машин за всё первое полугодие. Следом с небольшим отставанием идёт Livian, совместная марка Geely и Lifan, с результатом 744 штуки. Несмотря на двух дистрибьюторов в России, ещё один «китаец» MG за шесть месяцев реализовал всего 167 автомобилей.

Самые невостребованные автобренды в России в первом полугодии 2025 года

Bestune — 765;

Livan – 744;

MG — 167;

Oting — 150;

VGV — 110;

Haima — 27;

Skywell — 13.

Между тем, как пишут «Известия», невостребованные марки не собираются уходить с российского рынка. По крайней мере заявлений автобрендов о прекращении продаж в России нет. Так, например, в Livan рассказали, что прорабатывают вопросы дальнейших поставок.

Названы самые популярные кроссоверы в России: Haval Jolion снова в лидерах