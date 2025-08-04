Ситидрайв запустит специальный тариф поездок между Москвой и Санкт-Петербургом

Теперь арендовать автомобиль без оклейки можно в одном городе и оставить на бесплатной парковке в другом.

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Один из крупнейших российских операторов каршеринга Ситидрайв в конце лета запустит в пробном режиме тариф «Межгород» в услуге проката авто Рент. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

Новый тариф будет действовать с 30 августа между Москвой и Санкт-Петербургом. Клиенты Ситидрайва смогут взять автомобиль в одном городе и оставить его в другом на бесплатных парковках. Ранее аренду необходимо было завершить в том же городе, где она была начата.

«При успешном этапе тестирования сервис планирует расширить перечень городов и опций по тарифу», — рассказали в Ситидрайве.

Адреса бесплатной парковки, где можно завершить аренду и оставить автомобиль при использовании тарифа «Межгород»: в Москве — улица Тушинская, 19; в Санкт-Петербурге — Волковский проспект, 32.

Ситидрайв Рент — классический прокат автомобилей без оклейки и с физическими ключами от одного дня. Заявку на бронирование можно оставить на сайте или в приложении Ситидрайва в соответствующем разделе. Бронирование происходит онлайн.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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