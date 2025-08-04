В России зарегистрирована новая марка автомобилей. Её логотип похож на «Вкусно — и точка»

На российском рынке могут появиться электромобили IM Motors.

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Список китайских автомобильных марок в России в скором времени может пополниться новым именем. В базе данных Роспатента опубликована заявка на регистрацию логотипа IM Motor из Китая.

Товарный знак с двумя палочками и двумя кружочками, напоминающий логотип сети быстрого питания «Вкусно — и точка», запатентован по классу товаров и услуг. В частности, под этим брендом в России, согласно описанию, компания сможет продавать автомобили и тяговые батареи, коробки передач, а также проводить ремонт и техническое обслуживание.

Стоит отметить, что официального заявления о выходе IM Motors на российский рынок не было. Поэтому однозначно говорить о дебюте марки в России пока невозможно. Как вариант, компания лишь защитила свои права на название и логотип.

IM Motors — совместное предприятие по выпуску электромобилей SAIC Motor и китайских технологических компаний Zhangjiang Hi-Tech и Alibaba Group. Название IM расшифровывается как Intelligence in Motion, то есть «Интеллект в Движении».

Сейчас в линейке IM Motors представлено четыре модели, причём все полностью электрические: кроссоверы LS6 и LS7, а также седаны L6 и L7. Эти автомобили поставляются в Россию по схеме параллельного импорта. Стоимость, согласно объявлениям на классифайдах — от 3,8 до 9,9 млн рублей.

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