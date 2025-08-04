Правительство России направит 5,7 млрд рублей на развитие сети электрозаправок

На выделенные деньги к 2029 году будет построено почти 2 тысячи новых станций.

© Алексей Смагин/Коммерсантъ

Правительство России направит 5,7 млрд рублей на строительство новых станций зарядки электромобилей. Соответствующий документ в понедельник, 4 августа, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансовая поддержка осуществляется в рамках профильного нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». На выделенные деньги в ближайшие три года в России будет установлено порядка 1,9 тысяч электрических зарядных станций постоянного тока мощностью не менее 149 кВт.

Субсидирование компенсирует компаниям-операторам по 60% стоимости станции и присоединения к электросетям. Средства будут распределены по итогам конкурсного отбора, который проведёт Минпромторг.

«Важно активнее расширять географию подобной инфраструктуры, чтобы у владельцев таких машин по всей стране была возможность легко и удобно заряжать их. Это ключевой фактор, который стимулирует спрос на электрокары», — подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина отметил, что ранее на развитие зарядной инфраструктуры было выделено 3,5 млрд рублей, что довело количество зарядных станций мощностью минимум 149 кВт до двух тысяч по всей стране. На ЗЭС с такой мощностью зарядить электромобиль до 80% можно всего за 20-30 минут.

Согласно плану правительства, к 2030 году на российских дорогах должно работать 28 тысяч быстрых зарядных станций. При этом каждый день выпускаемый автомобиль к тому времени должен быть электрическим.

Смартфоны на колесах: 9 автомобилей от технологических компаний