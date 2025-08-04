На УАЗе рассказали о режиме работы завода после корпоративного отпуска

Сообщалось, что предприятие последует примеру ГАЗа и КамАЗа и перейдет на «четырёхдневку».

© Виталий Невар/РИА Новости

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) возобновил выпуск машин после короткого корпоративного отпуска с 28 июля по 3 августа. Об этом в понедельник рассказала пресс-служба предприятия, параллельно разъяснив слухи про смену режима работы.

В минувшие выходные в СМИ появилась информация о том, что УАЗ вслед за КамАЗом и ГАЗом переходит на четырёхдневную рабочую неделю из-за падения продаж автомобилей. Однако эта информация не подтвердилась: график работы сотрудников после выхода из отпуска не изменился.

«Завод продолжил работу по общефедеральному графику пятидневной рабочей недели», — сообщили в пресс-службе УАЗа.

Между тем, в беседе с «Коммерсантом» представитель Ульяновского завода признал, что, как и все остальные российские автопроизводители, они чувствуют снижение спроса. Однако «работа над издержками и модернизация производства» позволили УАЗу сохранить полную загрузку и работать по полноценной пятидневной рабочей неделе.

УАЗ подготовил отдельный конвейер для выпуска пикапа Sollers ST9