Покупатели автомобилей Xiaomi жалуются на нечестный пункт в договоре

Вокруг китайского производителя снова скандал.

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Компания Xiaomi стремительно ворвалась в автоиндустрию полтора года назад. Седан SU7 стал настоящим бестселлером в Китае, а за кроссовером YU7 выстроилась очередь до начала 2027 года. Однако время от времени этот бум сопровождается скандалами.

В апреле 2025 года клиенты Xiaomi массово жаловались на «декоративный» капот, а спустя несколько недель возмутились ограничением мощности SU7. Теперь этот список скандалов пополнился ещё одним эпизодом.

Как сообщает ряд китайских СМИ, покупатели Xiaomi возмущаются в соцсетях из-за пункта в договоре на предзаказ. Дело в том, что обычно клиенты, подающие заявку, платят полную сумму уже после осмотра и проверки автомобиля. До тех пор вносится только депозит в размере от 5% до 30% от стоимости.

Однако условие в договоре с Xiaomi обязывает клиента оплатить всю оставшуюся сумму в течение семи дней с момента получения платежного документа. При этом срок ожидания и статус выпуска машины не учитывается. То есть даже если ждать автомобиля придётся полтора года, и он ещё не встал с конвейера, клиент всё равно должен внести полную оплату. В противном случае через 30 дней заказ будет аннулирован, а депозит потерян.

Отмечается, что заказ можно оформить, только согласившись с этим условием. И многие клиенты задаются вопросом о справедливости данного пункта, тем более его нарушение в компании трактуют как жёсткое нарушение договора.

«Возможно, Xiaomi делает это, чтобы заставить некоторых клиентов в очереди отменить заказ и таким образом ускорить поставку более преданным покупателям», — предположило издание CarNewsChina.

В Xiaomi на запрос СМИ отказались комментировать ситуацию.

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