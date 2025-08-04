В июле в России продано рекордное количество новых автомобилей

Впервые в 2025 году авторынок достиг отметки в 134 589 проданных авто.

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Июль стал самым успешным месяцем для российского авторынка с начала 2025 года. Цифры по продажам новых автомобилей опубликовал Минпромторг России.

По ходу второго месяца лета россияне купили 120 003 легковых автомобиля. Это на 11% меньше, чем 12 месяцев назад. Однако в сравнении с июнем 2025 года продажи подскочили сразу на 34%, ведь в прошлом месяце объём реализации составил всего 89 610 единиц.

Выросли относительно июня и все остальные сегмента рынка. Коммерческие легкие автомобили (LCV) прибавили на 28% (9182 штуки), спрос на грузовики выросло на 24% (4398), а автобусов продано на 52% (1006) больше, чем месяцем ранее.

Суммарно в июле продано 134 589 новых транспортных средств. Опять же, это на 11% меньше июля прошлого года, но на 33% больше июня 2025-го. Предыдущий рекорд текущего года был установлен в апреле — 116 833 машины.

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