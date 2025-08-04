В России стартовали продажи флагманского Dongfeng с мотором Honda

Известна стоимость новинки российского авторынка.

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В понедельник, 4 августа, в России стартовали официальные продажи кроссовера Dongfeng Mage. Среднеразмерный паркетник предложен в двух комплектациях и с единственным двигателем, рассказали в российском подразделении компании.

Габариты нового флагмана Dongfeng составляют 4650x1905x1630 мм, колёсная база равна 2775 мм. Дорожный просвет достигает 202 мм.

Под капотом установлена 1,5-литровая «турбочетвёрка», разработанная Dongfeng в партнёрстве с Honda. Двигатель выдаёт в пике 197 л.с. (305 Н·м) и сопряжён с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Скорость с места до 100 км/ч Mage набирает за 8,2 секунды.

В оснащение Dongfeng Mage включены светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, 10,25-дюймовая «приборка», сенсорный экран на 14,6 дюйма, аудиосистема с шестью динамиками, полный пакет «теплых опций». Цветовое оформление кузова предлагается в семи вариантах: белый, серебристый, зелёный, синий, чёрный, белый с чёрной крышей, серебристый с чёрной крышей. Отделка салона — чёрная с белой прострочкой.

В базовой версии Modern кроссовер стоит от 2 750 000 рублей. Расширенная комплектация обойдётся минимум в 2 890 000 рублей.

«В течение месяца модель будет доступна во всех официальных дилерских центрах Dongfeng России», — рассказали в отечественном офисе компании.

Mage — шестая модель в актуальной линейке Dongfeng в России. В продаже доступны кроссоверы DFSK ix5, DSFK 500, Dongfeng 580 и Fengon ix5, а также седан Shine Max и пикап DF6.

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