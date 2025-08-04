Mercedes-Benz нашёл новое применение радиаторной решётке

Электрический GLC будет светиться, как новогодняя ёлка.

© Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz поделилась тизером своего новейшего внедорожника — электрического GLC. На изображении показана лишь радиаторная решётка, но похоже, что именно данный элемент станет одной из главных «фишек» будущего флагмана.

Казалось бы, зачем вообще электрической машине нужна радиаторная решётка, ведь электродвигателю не требуется такое интенсивное охлаждение, как бензиновому мотору? Большинство производителей «электричек» устанавливают на её место фальш-панель. Что же, на GLC решётка имеет эстетическую функцию, причём весьма интересную и необычную.

По сути, данный элемент передка на новом внедорожнике представляет собой широкую и высокую панель с 942 миниатюрными квадратными элементами и подсветкой из 140 светодиодов. Эта панель способна выдавать различные световые анимации в зависимости от выбранного режима. Трёхлучевая звезда по центру, кстати, тоже подсвечивается. Эффективности добавляет хромированная окантовка решётки.

© Mercedes-Benz

Отмечается, что световая решётка появится не только на GLC, но и на других новых электрических моделях Mercedes-Benz.

Презентация «зеленого» Mercedes-Benz GLC состоится 7 сентября в рамках Мюнхенского автосалона-2025. Скорее всего, тогда будут раскрыты и технические характеристики машины. В продажу новый батарейный внедорожник поступит в 2026 году.

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