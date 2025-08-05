Россия – в топ-3 стран по поставкам китайских автомобилей

Впереди по итогам первого полугодия 2025 года оказались две страны.

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Ввоз автомобилей из Китая в Россию в первой половине 2025 года сократился на 52%, а в рейтинге главных направлений поставок российский рынок переместился с первого на третье место. Об этом сообщил китайский автомобильный портал Yiche.

За первые шесть месяцев текущего года в Россию ввезено 171 000 машин из Поднебесной. Несмотря на сокращение поставок в полтора раза, это третий показатель в мире после Мексики и Объединенных Арабских Эмиратов с объёмом 234 500 и 214 300 машин соответственно.

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Мексика — 234 500 единиц (+30,7%); ОАЭ — 214 300 (+58,5%); Россия — 171 000 (-52,2%); Бразилия — 155 200 (-7,9%); Бельгия — 147 200 (+7,2%); Великобритания — 131 300 (+18,8%); Саудовская Аравия — 119 500 (+24,9%); Австралия — 115 100 (+41,5%); Филиппины — 101 900 (+63,5%); Казахстан — 77 600 (+105,0%).

Как ранее сообщил «Автостат», на фоне общего падения рынка продажи китайских легковушек без пробега в России сократились за первое полугодие на 30%, — до 291 600 штук. При этом доля «китайцев» на рынке уменьшилась с 60% до 55%.

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