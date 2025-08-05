Bugatti 7 августа проведет презентацию новой модели

Штучная модель Solitaire будет представлена 7 августа.

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В ближайший четверг, 7 августа, производитель роскошных автомобилей Bugatti представит миру Solitaire, эксклюзивную модель, построенную по индивидуальному заказу. Об этом сообщила пресс-служба французского автопроизводителя.

Все подробности о штучном автомобиле Bugatti держит в строгом секрете. Неизвестно даже, в каком именно кузове выпущен Solitaire — купе, фастбэк или, может быть, кроссовер. В компании лишь отметили, что новый автомобиль представляет собой «торжество изящества и элегантности».

По информации duPont Registry, автомобиль построен по заказу нидерландского предпринимателя Мишеля Перридона, давнего коллекционера Bugatti. В его коллекции есть буквально всё: от довоенных моделей французской марки, таких как Type 57G Tank, до EB110, Veyron и Chiron. И есть версия, что Solitaire построен как раз на базе лимитированного гиперкара Chiron.

Bugatti проведёт прямую трансляцию презентации в соцсетях. Начало премьеры в четверг, 7 августа — в 16:00 по московскому времени.

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