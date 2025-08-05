Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 34%

Объём продаж легковушек в России всего за один месяц вырос с 90 116 до 120 649 штук.

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По итогам июля 2025 года в России продано 120 649 новых легковых автомобилей, подсчитало аналитическое агентство «Автостат».

В годовом выражении продажи легковушек без пробега на отечественном рынке «просели» на 11,4% – во втором месяце лета прошлого года россияне купили 136 221 автомобилей. И тогда, кстати, рынок показал прирост 42,4% относительно июле 2023-го.

Однако в сравнении с июнем текущего года продажи выросли, причём сразу на треть — на 34%, как и прогнозировал в конце прошлой недели директор «Автостата» Сергей Целиков. В начале лета российские дилеры, напомним, реализовали всего 90 116 машины.

В общей сложности за первые семь месяцев текущего года в России продано 651 029 новых легковых машин. Это на 23,9% меньше, чем за этот же период в 2024 году.

В июле в России продано рекордное количество новых автомобилей