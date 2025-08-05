Названы самые продаваемые легковые автомобили в России в июле

Какие машины пользовались наибольшим спросом в рекордном месяце для российского рынка?

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Автомобили Lada Granta 35-й месяц подряд возглавили рынок новых автомобилей в России. По итогам июля бестселлер АвтоВАЗа разошёлся тиражом 13 030 экземпляров, передаёт аналитическое агентство «Автостат».

В годовом выражении продажи «Гранта», правда, оказались на 28,3% меньше. Причина — падение рынка в целом. Следом идёт Lada Vesta: флагман Волжского завода был продан в количестве 6673 штук (-31,6%). Самой продаваемой иномаркой остаётся «китаец» Haval Jolion, собираемый на заводе в Туле — 5552 единицы (-33%).

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в июле 2025 года:

Lada Granta — 13 030 автомобилей (июль) / 81 190 (за первые 7 месяцев); Lada Vesta — 6673 / 71 953; Haval Jolion — 5552 / 43 511; Chery Tiggo — 4882 / 14 004; Belgee X50 — 4249 / 15 684; Сhangan Uni-S — 3784 / 17 273; Chery Tiggo 7L — 3644 / 6 369; Geely Monjaro — 3340 / 17 095; Lada Niva Legend — 2936 / 18 255; Jetour Dashing — 2831 / 10 746.

В марочном рейтинге по итогам июля уверенно лидирует Lada — 28 240 автомобилей. На втором месте расположилась Chery с объёмом продаж 13 502 авто, следом идут Haval (13 117), Geely (8389) и и Changan (7860). Белорусский бренд Belgee выпал из топ-5, потеряв одну строчку — 6511 проданных машин.

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