Идеальный штиль: с чем связан резкий рост продаж автомобилей в России?

Эксперты перечислили причины, по которым российский авторынок резко пошёл вверх в июле.

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Спрос на новые легковые автомобили в России в июле стал рекордным с начала 2025 года. Дилеры реализовали 120 649 машин. Это практически сопоставимая цифра с декабрем прошлого года, когда было продано 123 431 единицы. Хотя месяцем ранее рынок с трудом дотянул до планки 90 тысяч.

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, такой рывок отечественного авторынка обусловлен сразу несколькими факторами. Один из них — потенциальные покупатели, с февраля ждавшие возвращения западных автобрендов, решили купить машину сейчас.

«Ситуация для покупки нового автомобиля сейчас чуть ли не лучше, чем в прошлом году. Склады заполнены, предлагаются достаточно большие и хорошие скидки, действуют различные акции. Весьма заметно субсидируется автокредитование: можно купить машину с процентами гораздо ниже ключевой ставки.

Все чего-то выжидали. Но в июле настал тот момент, когда пошли уже достаточно обоснованные разговоры о снижении ключевой ставки. Соответственно, становится менее выгодно хранить деньги на депозитах. И понятно, что когда уменьшатся складские запасы, цена начнет расти. Люди ждали момент, и в июле это пошло», — рассказал Удалов в эфире «Автостат. Оперативка».

Сооснователь и директор «Автостата» Сергей Целиков добавил: «В июле воедино сошлось много положительных факторов. На рынке получился такой «идеальный штиль».

30-31 июня, когда выдавали машины, пришлись на воскресенье и понедельник, нерабочие дни в ГИБДД. Часть выдачи, а это 5-7 тысяч, встала на учёт в июле. И во-вторых, в июле было 24 рабочих дня – самое большое количество в 2025 году. Плюсы, «ждуны» отвалились, скидки, распродажи, акции. Всё это вместе сошлось на июль. Август я не вижу таким большим, там столько факторов не сойдутся вместе».

Суммарно за семь первых месяцев нынешнего года в России продано 651 029 новых легковых автомобилей, что на 24% меньше, чем в январе-июле прошлого года. По прогнозам «Автостата», по итогам года будет реализовано 1,25 млн машин (-20% по отношению к 2024 году).

Названы самые продаваемые легковые автомобили в России в июле