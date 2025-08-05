Mercedes-Benz анонсировал самое большое обновление модельного ряда в своей истории

Рестайлинг моделей S-класса и EQS, электрические версии GLC и C-Class, а также GLA и GLB нового поколения.

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В следующие два года немецкая компания Mercedes-Benz пополнит свою линейку несколькими десятками новых и модернизированных моделей. Об этом в обращении к инвесторам объявил генеральный директор «трёхлучевой звезды» Ола Каллениус, передаёт портал Motor1.

В рамках крупнейшего в своей истории обновления гаммы Mercedes-Benz выведет на рынок 30 новинок — 15 с классическим двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и 15 на электричестве (BEV). Под программу подпадают все три сегмента: начальный, средний и премиальный.

Так, в самом дорогом и престижном сегменте до конца 2027 года появится девять новых топливных автомобилей и девять электромобилей, включая рестайлинговые модели S-класса и EQS. Причём именно в этом сегменте будет больше всего электрических новинок.

В средней линейке на следующие два года запланировано появление четырёх топливных новинок и трёх электрических, как батарейные версии GLC и C-Class. Ну и наконец, в гамме начального уровня появятся по две новые бензиновые и электрические модели, в том числе кроссоверы GLA и GLB следующего поколения.

Планы Mercedes-Benz по обновлению модельного ряда в следующие два года:

Начальный сегмент: 2026 — 1 ДВС, 2 BEV; 2027 — 1 ДВС;

2026 — 1 ДВС, 2 BEV; 2027 — 1 ДВС; Средний сегмент: 2026 — 2 ДВС, 2 BEV; 2027 — 2 ДВС, 1 BEV;

2026 — 2 ДВС, 2 BEV; 2027 — 2 ДВС, 1 BEV; Премиум-сегмент: 2026 — 4 ДВС, 5 BEV; 2027 — 5 ДВС, 5 BEV.

Обновление модельного ряда должно помочь Mercedes-Benz на рынке. В последние полтора года дела компании складываются не лучшим образом: по итогам 2024 года продажи упали на 3%, а за первую половину текущего года сократились ещё на 6%.

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