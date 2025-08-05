Названы регионы России с самыми качественными дорогами

Москва в топе рейтинга, Санкт-Петербург на грани топ-15.

© Денис Воронин /Агентство «Москва»

Автомобильные дороги в Москве признаны самыми качественными в России, тогда как Санкт-Петербург находится за пределами первой десятки. Соответствующий рейтинг представило РИА «Новости», изучив данные Росавтодора и Росстата.

Согласно проведенному исследованию, дорожное полотно в столице России на 100% соответствуют нормативным требованиям. Второе место в списке занял Ханты-Мансийский автономный округ с 89% дорог, отвечающих нормативу. Замыкает тройку Челябинская область — 83%.

Топ-10 российских регионов по качеству дорог:

Москва – 100% Ханты-Мансийский автономный округ — 89,4% Челябинская область — 84,2% Республика Ингушетия — 83,6% Краснодарский край — 82,3% Севастополь — 79,6% Республика Адыгея — 78,9% Ямало-Ненецкий автономный округ — 76,2% Республика Дагестан — 74,3% Московская область — 73,8%.

В топ-10 не оказалось Санкт-Петербурга: Северная столица заняла 14-е место, между Белгородской и Кемеровской областями, с показателем 71,8%.

Нижние строчки рейтинга по качестве дорог заняли Волгоградская (28,9%), Кировская (27,9%) и Архангельская области (16,9%). В то же время авторы исследования подчеркнули, что доля дорог в России, соответствующих нормативным требованиям, стабильно растёт с каждым годом.

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