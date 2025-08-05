Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 раскритиковал переднеприводные автомобили

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен назвал неестественной езду на FWD.

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Суперзвезда гонок Формулы-1, четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен рассказал, что терпеть не может езду на переднеприводных автомобилях. Нидерландский гонщик считает их вождение противоестественным.

«Управлять такой машиной очень скучно, какое-то антивождение. Иногда я езжу на переднеприводных машинах в симрейсинге – это просто ужас!» — сказал Ферстаппен во время тест-драйва заднеприводного Ford Mustang GTD.

К главным недостаткам переднего привода автомобилисты обычно относят «вялую» реакцию машины на движение руля, слабый разгон по сравнению с 4WD или RWD, неповоротливость. Тем не менее, по статистике, около 60% продаж автомобилей в мире приходится именно на переднеприводники. Эти машины стоят дешевле, обладают более высокой проходимостью, а ещё они вместительные и надёжные.

Машины в Формуле-1, как и большинство других гоночных автомобилей, оснащаются заднеприводной трансмиссией. В истории ведущего автоспортивного чемпионата были попытки оснастить автомобиль полным приводом: так, в 1961 году английская команда Ferguson вывела на трассы автомобиль с передачей мощности на все колеса, но успеха с такой трансмиссией не добилась. Моделей с передним приводом в Ф-1 не было никогда.

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