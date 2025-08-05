Американцы использовали Lada Vesta в рекламе Amazon

Второй раз за неделю в Штатах опубликовали баннер с изображением машины АвтоВАЗа.

© АВТОВАЗ

Флагманская модель российского завода АвтоВАЗ внезапно «засветилась» в рекламе в Соединенных Штатах Америки. На фотографию Lada Vesta в рекламе онлайн-платформы Amazon обратил внимание портал Autoevolution.

Изображение оранжевого универсала «Веста» размещено на рекламном баннере Amazon Auto, нового маркетплейса, специализирующего на продаже подержанных машин на территории США. Всё бы ничего, но Lada Vesta не продаётся в Штатах, как и любой другой автомобиль российского производства.

© Amazon

Почему выбрали «Весту»? Вопрос открытый. Скорее всего, изображения для рекламы собирали из общего доступа, и никто из дизайнеров не удосужился проверить, что это за машина и продаётся ли она в США. Тем более в добросовестности их работы есть некоторые сомнения. Так, на другом баннере изображён пикап Ram 1500 с «затертым» логотипом.

Стоит отметить, что история с Lada Vesta в рекламе Amazon не первая за последнее время. Буквально на прошлой неделе Американская Республиканская партия выложила в соцсетях коллаж с президентом США Дональдом Трампом на фоне советского ВАЗ-2101 с лозунгом «Сделаем автопром снова великим».

Официальных комментариев ни по первой публикации с машиной российского концерна, ни со второй, не поступило.

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