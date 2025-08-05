Lamborghini закрывает неудачный и убыточный гоночный проект

У компании больше нет денег и технических ресурсов на программу в гонках на выносливость.

© Global Look Press

Заводской проект Lamborghini в марафонских гонках будет закрыт в конце 2025 года. Причина — гоночный гиперкар SC63 неконкурентоспособен, а расходы на участие в WEC и IMSA оказались слишком высокими, признали в итальянской компании.

Lamborghini пришла в гонки на выносливость на пике популярности нового регламента LMDh позволяющего участникам топового класса как строить машины самостоятельно, так и использовать клиентские шасси. «Итальянцы» выбрали второй вариант и пришли с машиной, построенной французской Ligier Automotive.

Проект, что называется, «не выстрелил». В дебютном сезоне в мировом первенстве (WEC) в 2024 году гиперкар SC63 ни разу не финишировал выше десятого места. Плюс, с текущего года в WEC ввели требование по участию минимум двумя машинами, что Lamborghini не устроило – компания весь прошлый сезон выступала одним экипажем.

© IMAGO/Andreas Beil/Global Look Press

После ухода из WEC автопроизводитель из Сант-Агата-Болоньезе сосредоточился на североамериканском первенстве IMSA, но и тут успехов не добился – лучшим достижением стало седьмое место. И теперь объявлено, что в 2026 году SC63 вообще не выйдет на трассы.

Согласно официальной формулировке, компания приостанавливает программу участия. Впрочем, с такими же объяснениями Lamborghini покидала и WEC, о возвращении в который речи не идёт.

«Условия участия изменились. Сейчас требуется больше финансовых и технических ресурсов, чем мы рассчитывали изначально», — говорится в заявлении Lamborghini.

Одним из пилотов Lamborghini на протяжении двух этих неудачных сезонов был российский гонщик Даниил Квят. Чем займется дальше трёхкратный призёр Гран При Формулы-1, неизвестно.

Окончательно из автоспорта Lamborghini не уходит. Итальянский автопроизводитель будет и дальше участвовать в коротких гонках Super Trofeo и GT3 со спорткаром Temerario.

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