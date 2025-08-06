Chevrolet установила мировой рекорд по запасу хода электромобиля

Ради рекорда инженеры-испытатели пожертвовали скоростью и отказались от климат-контроля в жару.

© Chevrolet

Серийный электрический пикап Chevrolet Silverado стал новым рекордсменом по дальнобойности. На одной зарядке батарейный легкий грузовичок проехал 1704 км, отобрав рекорд у люксового седана Lucid Air.

Дорога Silverado к уникальному достижению получилась необычной. Прохождение рекордной дистанции, проходившей преимущественно по полигону Chevrolet в Милфорде, заняло семь дней. Почему так много? Скорость электромобиля не превышала 40 км/ч, хотя по паспорту пикап способен разогнаться до 180 км/ч. Так в Chevrolet решили свести к минимуму лобовое сопротивление и сопротивление качению, увеличивающие нагрузку на двигатель и, следовательно, повышающие расход заряда.

Также инженеры постарались уменьшить вес автомобиля – в частности, убрали запасное колесо. Шины были накачаны до максимально допустимого давления, опять же, для снижения сопротивления качению, а дворники опустили ниже кромки капота, чтобы аэродинамическое сопротивление было меньше. Интересно, что ради экономии электроэнергии водитель-испытатель не использовал климат-контроль в ходе поездки, и это в летнюю жару.

Справедливости ради, параметры работы 517-сильной электрической установки и аккумулятора ёмкостью 205 кВт∙ч на Chevrolet Silverado менять не стали. То есть вышеперечисленных изменений и хитростей хватило для того, чтобы превзойти паспортный запас хода в 1276 км хода почти 500 км.

Предыдущий рекорд дальности хода для электромобилей продержался чуть больше месяца. В начале июля Lucid Air проехал 1205 км от зарядки до зарядки.

Электромобили и гибриды: основные виды, их плюсы и минусы