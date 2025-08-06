Chery представила внедорожник iCaur V27. Эта машина будет продаваться в России

Презентация гибридного автомобиля прошла в Дубае.

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Китайский концерн Chery Automobile представил внедорожник своей новой марки iCaur и озвучил сроки выхода новинки на российский рынок. Мировая премьера гибрида V27 уже состоялась.

Под новым брендом Chery собирается поставлять в зарубежные страны гибридные и электрические кроссоверы, рассчитанные прежде всего для активной молодёжи, увлекающейся путешествиями и экстремальными видами спорта. Флагманом линейки станет как раз V27, презентованный в Дубае.

Автомобиль имеет квадратные формы кузова, прямоугольные блоки фар и фонари. Габариты достаточно солидные: длина больше пяти метров, ширина и высота около двух метров. Статус внедорожника подчеркивают полноценное запасное колесо на пятой двери, рейлинги на крыше, защитные накладки на арках колёс и порогах.

Известно, что оснащён внедорожник последовательной силовой установкой (REEV), в которой двигатель внутреннего сгорания используется только в качестве генератора для подзарядки батареи. По сведениям инсайдеров, мощность электрического довеска составляет около 450 л.с., а запас хода на электротяге достигает 200 км.

Продажи iCaur V27 в России начнутся в 2026 году. Комплектации, стоимость и точные сроки появления внедорожника в автосалонах будут объявлены отдельно.

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