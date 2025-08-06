В России хотят ввести крупные штрафы для водителей питбайков

Размер штрафа составит до 30 тысяч рублей.

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Владельцам мини-мотоциклов или так называемых питбайков готовят крупные штрафы за выезд на дороги общего пользования. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД России.

Разработкой нового пункта в Правилах дорожного движения (ПДД) занимается Министерство транспорта. Предлагается полностью запретить езду на питбайках по обычным дорогам и штрафовать нарушителей на сумму до 30 тысяч рублей.

Сейчас ПДД никак не регламентирует езду на мини-мотоциклах.

Эта техника представляет собой спортинвентарь для езды по бездорожью, обучения и трюков. Для её использования не нужны права и регистрация в ГАИ. С точки зрения правил это даже не транспортное средство. Данная «лазейка» в правилах и позволяет владельцам питбайков беспрепятственно выезжать на дороги общего пользования.

Проблема в том, что питбайки сравнимы с полноценными мотоциклами с объёмом двигателя 150-200 кубических сантиметров и имеют мощность до 50 л.с. При этом на многих моделях нет фар, указателей поворота и зеркал заднего вида. То есть техника одновременно серьёзная и абсолютно не адаптированная под дорожное движение.

Отмечается, что подготовка пакета поправок в КоАП продолжается. Как скоро вопрос применения питбайков будет урегулирован на законодательном уровне, не уточняется.

Какие неприятности поджидают владельцев и водителей питбайков