В России началась обкатка инновационного электробуса ГАЗ

150 км от зарядки до зарядки, система рекуперации энергии и выполняющая двойную функцию пневматическая подвеска.

© Мосгортранс

Первый в России низкопольный электрический транспорт малого класса вышел на дороги общего пользования. Электробус под названием e-City разработан Горьковским автозаводом (ГАЗ) и имеет вместимость на десять посадочных мест, сообщили в Мосгортрансе.

Новое транспортное средство проходит обкатку на улицах Москвы. На одной зарядке электробус отечественной разработки способен проехать до 150 км, а пополнить запас электроэнергии от 10% до 90% можно всего за 40 минут. Благодаря наличию режима рекуперации энергии подзарядка тяговой батареи осуществляется и во время торможения.

«Электробус не требует частой подзарядки, то есть может подключаться к электрической сети только в перерыве между сменами и ночью в парке», — рассказали в Мосгортрансе в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

Из интересных дизайнерских решений можно отметить поворотные сигналы, перенесенные с бортов на боковые зеркала, а также скрытый под логотипом Московского транспорта разъём для подзарядки на передней решётке. В салоне с большими окнами имеются система климат-контроля, USB-разъемы для зарядки телефонов, камеры видеонаблюдения, валидаторы для бесконтактной оплаты проезда и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров.

Ступенек на входе в салон нет — только откидная аппарель. Однако пневматическая задняя подвеска не только обеспечивает высокую плавность хода, но и как раз позволяет понизить высоту пола для удобной посадки и высадки пассажиров на остановках.

Электрические автобусы впервые вышли на столичные дороги в 2018 году. На сегодняшний день их количество составляет около 2400 штук, а карта маршрутов насчитывает 210 различных направлений.

Назван самый востребованный автомобиль в Москве в первой половине 2025 года