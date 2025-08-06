Названа дата старта продаж Jetour T1 в России

Среднеразмерный кроссовер Jetour T1 поступит в продажу в России в начале осени текущего года. Премьера новинки запланирована на сентябрь, рассказали в российском представительстве суббренда китайского автоконцерна Chery.

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T1 позиционируется как младшая версия T2, который появился в российских автосалонах весной этого года. Паркетник имеет более компактные габариты 4706 х 1967 х 1845 мм и в первую очередь предназначен для городской езды, а не бездорожья.

Пока неизвестно, в какой технической комплектации Jetour привезёт свой новый городской кроссовер в Россию. На родине в Китае эта модель предлагается в трёх версиях: с бензиновыми турбомоторами на 1,6 и 2,0 литра мощностью 184 и 254 л.с. соответственно, а также с гибридным двигателем с отдачей 375 л.с. Коробка передач – 7-ступенчатый «робот» или обычный 8-диапазонный «автомат». Привод может быть как передним, так и полным.

Технические подробности, комплектации и стоимость Jetour T1 в России будут объявлены ближе к запуску продаж.

Jetour вышел на российский рынок всего два года назад — в июне 2023 года. На сегодняшний день в отечественной гамме бренда представлены шесть моделей: флагманский T2, Dashing, X50, X70,

X70 Plus и X90 Plus. В следующем году линейку должны пополнить внедорожник Т3 и пикап P3 – оба с гибридным моторами. А на 2027-й запланирован дебют флагманского «вездехода» T5.

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