На дорогах Москвы установят ещё 470 «умных» камер

Камеры с нейросетью способны выявить 13 различных типов инцидентов на дорогах.

© Shutterstock

Власти Москвы объявили тендер на сумму 2,39 млрд рублей для аренды 470 камер системы интеллектуального видеонаблюдения. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на тендерную документацию.

Устройства способны без участия людей, с помощью нейросети, выявлять различные нештатные ситуации на дорогах и передавать информацию об этом в соответствующие ведомства: ДТП, пробки, «вторжение» транспортных средств и пешеходов в запрещенные зоны, парковка на выделенных полосах, выход животных на проезжую часть, выпавший груз или выброшенный на дорогу мусор. Кроме того, ИИ-камеры распознают госномера автомобилей из России, стран СНГ и Балтии.

Первые камеры с нейросетевым анализом появились на столичных дорогах ещё в 2022 году. На сегодняшний день их количество достигло 1,5 тысячи штук. «Умные» камеры, фиксирующие 13 различных типов инцидентов, следят за дорожной ситуацией на МКАД и частично — на Московском скоростном диаметре (МСД).

«В рамках нового контракта видеонаблюдением «прикроют» весь Московский скоростной диаметр и другие городские дороги», — рассказали в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), объявившем тендер.

С начала текущего года «умные» камеры зафиксировали на дорогах Москвы около миллиона различных происшествий. Отмечается, что устройства с нейросетью положительно влияют не только на безопасность дорожного движения, но и на все сферы деятельности города — от уборки дорог до пресечения противоправных действий.

С 1 июня изменится тариф проезда по платному скоростному диаметру в Москве