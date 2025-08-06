Автомобили BMW и Haval установили антирекорд по повторным эвакуациям на штрафстоянку

Владельцы машин BMW 325i и Haval Jolion стали лидерами антирейтинга в Москве.

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Эвакуаторы «Московского паркинга» перевезли с начала 2025 года на спецстоянки 12 тысяч автомобилей, причём повторно. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Согласно подсчётам ведомства, 9473 автомобиля эвакуировали по два раза, 1803 авто — по три раза и 334 авто — по четыре раза. Антирекорд установили владельцы машин BMW 325i и Haval Jolion: их автомобили эвакуировали по семь раз.

Наиболее распространенные нарушения, из-за которых автомобили перевозят на штрафстоянку — парковка под запрещающими остановку и стоянку знаками, на тротуарах или пешеходных переходах.

«Несоблюдение правил парковки создает угрозу безопасности дорожного движения. Просим автомобилистов соблюдать ПДД и парковаться только в специально отведенных для этого местах», — прокомментировал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Также нарушителям ПДД напомнили, что эвакуация на спецстоянку приводит не только к потере времени на возврат транспортного средства, но и к финансовым издержкам. Ведь помимо оплаты штрафа, собственник автомобиля обязан оплатить эвакуацию и хранение.

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