Рассекречены характеристики и стоимость дизельного JAC T9 для России

Дизельный собрат популярного бензинового пикапа появится в продаже уже в августе.

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Один из самых востребованных пикапов среди российских автолюбителей JAC T9 в самое ближайшее время получит дизельную модификацию. Уже известнs стоимость и технические подробности новинки российского рынка.

Согласно опубликованному прайс-листу, T9 TDi оснащается 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 168 л.с. и крутящим моментом 410 Н·м. Для сравнения, отдача бензиновой «турбочетвёрки» составляет 224 л.с. и 390 Н·м. Коробка передач в обеих моторных версиях одинаковая — классический 8-ступенчатый «автомат». Однако если бензиновый T9 имеет подключаемую переднюю ось, то дизельный оснащён жёстким полным приводом.

Габариты пикапа новой модификации составляют 5330×1965×1920 мм при колёсной базе 3110 мм. Единственное отличие от первого моторного варианта заключается в том, что машина на 40 мм выше. Клиренс одинаковый — 210 мм.

Размеры грузового отсека TDi обычные — 1520×1590×470 мм. Грузоподъёмность достигает 1000 кг, то есть это средняя цифра между 980 и 1055 кг в двух комплектациях бензинового автомобиля. При этом новая версия на 10 кг тяжелее — 2055 кг в снаряженном состоянии. Допустимая полная масса чуть меньше и составляет 3055 кг против 3100 кг.

Подвеска стандартная: спереди — пружинная на двойных поперечных рычагах, сзади — зависимая рессорная. В оборудовании тоже никаких сюрпризов и отличий: 18-дюймовые диски, светодиодная головная оптика и ДХО, серебристые рейлинги, металлические боковые подножки, люк с электроприводом. Грузовой отсек с откидным бортом с электроприводом имеет защитное покрытие, стальную дугу безопасности и петли для крепления груза.

В цветовой гамме стандартные для JAC T9 семь оттенков: Белый глянец, Серая платина, Синий сапфир, Серебристый фантом, Черный жемчуг, Спелая вишня, Светло-серый.

Предлагаться дизельный JAC T9 будет в одной комплектации. Стоимость пикапа без учёта различных скидок и акций — 3 649 000 рублей. Точная дата старта продаж будет объявлена отдельно.

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