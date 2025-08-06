Трамп жёстко раскритиковал Jaguar: кто станет покупать их машины после такого позора?

Глава Белого дома возмущён рекламным роликом с людьми в разноцветных костюмах.

© Joyce N. Boghosian/US White House via Global Look Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Jaguar Land Rover. По словам 47-го главы Соединенных Штатов, никто не станет покупать автомобили британской компании после неудачного рекламного ролика, приуроченного к ребрендингу марки Jaguar.

© Jaguar

В ноябре 2024 года Jaguar заменил узнаваемый логотип с дикой кошкой на монограмму в виде двух прописных букв J и R. Но, как говорится, это ещё полбеды. Следом компания представила рекламный ролик с людьми в разноцветных костюмах — автомобилей в ролике нет.

О странной рекламе президент США вспомнил в контексте взлёта акций производителя одежды American Eagle на более чем 20% благодаря рекламе джинсов с участием актрисы Сидни Суини.

«Джинсы теперь разлетаются с полок. В то же время есть Jaguar, который выпустил дурацкую и никому ненужную рекламу! Это полный провал! Кто станет покупать их машины после такого позора?» — написал Трамп, добавив, что генеральный директор Jaguar подал в отставку, и сейчас в компании царит полнейшая неразбериха.

На прошлой неделе Эдриан Марделл ушёл по собственному желанию с поста гендиректора Jaguar. Считается, что именно 64-летний менеджер стоял за нашумевшим ребрендингом и лоббировал полный переход на производство электрических моделей с 2026 года.

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