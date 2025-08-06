На российском заводе Haval открылось новое подразделение

На предприятии в Туле запущен в эксплуатацию цех по обработке корпусных деталей двигателя.

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Автозавод Haval в Тульской области пополнился новым цехом. О запуске подразделения сообщила в среду, 6 августа, пресс-служба предприятия.

Новый цех усилит недавно открытый моторостроительный комплекс. На площади 4700 м² будет осуществляться механическая обработка корпусных деталей двигателя. Другими словами, тут будет проводиться часть технологического цикла по выпуску блока цилиндров, головки блока цилиндров, масляного картера, картера маховика, и.т.д. Это ещё один шаг к локализации автомобилей Haval, выпускаемых на заводе на территории индустриального парка «Узловая».

«Новый цех имеет высокий уровень автоматизации и оснащен 36 единицами высокотехнологичного оборудования, предназначенного для обработки деталей двигателей объемом 1,5 и 2,0 литра», — рассказали в Haval.

Площадка по выпуску двигателей была открыта на российском предприятии Haval в Туле в апреле 2024 года. На сегодняшний день здесь собирают два фирменных турбомотора китайской марки: 1,5-литровый агрегат на 150 сил и 2,0-литровый на 192 л.с.

Автозавод Haval в Тульской области был запущен в эксплуатацию летом 2019 года и за первые шесть лет работы выпустил 380 тысяч машин китайской марки. Только за прошлый год с местного конвейера сошло 130 тысяч автомобилей. Больше легковых авто в 2024-м в России выпустил только АвтоВАЗ.

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