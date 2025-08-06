Производитель прокомментировал возгорание электрокара Amberauto A5 в Калининграде

Батарейный седан загорелся после зарядки батареи.

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Автозавод «Автотор» пообещал провести тщательное расследование инцидента с электрическим Amberauto A5 в Калининграде. Батарейный автомобиль загорелся при выезде со станции зарядки.

Инцидент попал в объектив уличной камеры. Электроседан, находившийся около часа на зарядке, задымился при выезде с ЗЭС. Потушить возгорание удалось лишь с помощью пожарных. Теперь автомобиль ждёт долгий ремонт: сгорела батарея и выгорел салон.

«По данному факту будет проведена всесторонняя проверка с привлечением экспертов, в том числе со стороны компании-производителя литийионных аккумуляторов, которые использовались при производстве первой партии автомобилей, выпущенных в 2023 году, а также независимых экспертов», — приводит слова представителя «Автотора» калининградское новостное издание «Клопс».

Также на предприятии подчеркнуло, что дилер выполнит все гарантийные обязательства перед владельцем повреждённого Amberauto A5.

Amberauto A5 — это перелицованный JMEV Yi, собираемый на заводе «Автотор» из готовых машинокомплектов, которые поставляются из Китая. Стоимость автомобиля — от 1,6 млн рублей.

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