Россиянам напомнили о новых медицинских противопоказаниях к вождению

Обновленный список противопоказаний к управлению автомобилем вступит в силу уже грядущей осенью.

© Oleg Elkov/Shutterstock

С 1 сентября 2025 года в России вступит в действие обновлённый перечень заболеваний, с которыми нельзя садиться за руль автомобиля. Новый список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами был утверждён на законодательном уровне в апреле нынешнего года.

Так, список пополнили общие расстройства психологического и психического развития, такие как аутизм и синдром Туретта. Уточнен перечень болезней глаза: термин «ахроматопсия» (полное отсутствие цветового зрения, когда человек воспринимает всё в чёрно-белых тонах) заменен на более обширную формулировку «аномалии цветового зрения», охватывающую в том числе различные формы дальтонизма.

При диагностировании заболевания из перечня медицинских противопоказаний гражданин не сможет получить или продлить водительское удостоверение. В лучшем случае права буду быть выданы с ограничением и иметь особую пометку, как, например, GCL, обязывающую водителя носить очки или контактные линзы.

Пока автомобилисты обязаны проходить медкомиссию раз в 10 лет — при получении и замене прав. С 1 марта 2027 года вступит в силу новый закон: ГАИ сможет отправлять водителя на внеплановый осмотр и приостанавливать по его итогам действие водительского удостоверения в случае обнаружения у человека заболевания, с которым нельзя садиться за руль.

Верховный суд лишил водителя «прав» за лекарство от температуры