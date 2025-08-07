Volkswagen прекратит выпуск Touareg в 2026 году

Внедорожник премиум-класса уйдёт в историю после 24 лет производства.

© Volkswagen

Один из самых знаменитых и престижных автомобилей Volkswagen, внедорожник Touareg, навсегда покинет модельный ряд, сообщил журнал AutoCar со ссылкой на собственные источники.

По инсайдерской информации, премиальный внедорожник будет снят с конвейера уже в 2026 году. Планов по выпуску преемника в VW нет, а это значит, что Touareg окончательно уйдёт с арены после практически четверть века на конвейере.

Volkswagen Touareg дебютировал в 2002 году и за прошедшие 23 года сменил три поколения, последнее из которых было представлено в 2018-м и получило рестайлинг в 2023-м. За эти три с половиной десятилетия немецкий концерн выпустил больше 1 млн экземпляров, а модель удостоилась таких наград, как «Внедорожник года», «Лучший легковой автомобиль», «Лучший внедорожник класса люкс», в том числе в России.

Среди причин прекращения выпуска Touareg эксперты называют снижение продаж, переориентирование компании на производство электрических моделей. Кроме того, в рамках перераспределения внутри концерна премиум-сегмент был отдан Porsche и Audi, тогда как VW сосредоточится на массовом сегменте автомобилей.

