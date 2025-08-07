Российских автомобилистов предупредили о действиях мошенников от имени ГАИ

В полиции рассказали о двух опасных сценариях.

Мошенники обманывают российских водителей при помощи поддельных писем от Госавтоинспекции. Если не распознать обман, можно не только передать им данные банковских карт и приложений, но и заразить вирусом свой компьютер или смартфон.

Как рассказали в организации по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, аферисты рассылают по электронной почте или в мессенджерах сообщения о штрафах за нарушение ПДД с кнопкой «оплатить штраф»

«К письму прикреплён файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные», — предупреждают в УБК МВД России.

Ссылка для «оплаты штрафа» ведёт на фальшивый сайт с интерфейсом, как на государственных или банковских онлайн-сервисах, и там запрашивают данные банковской карты и код подтверждения из СМС. Второй сценарий — переход на ресурс с автоматической загрузкой вредоносного софта. Такое ПО может перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам и даже использовать камеру и микрофон.

В ведомстве напоминают, что подлинные уведомления о штрафах ГАИ приходят гражданам только через официальные каналы – заказным письмом по почте или в электронном формате через «Госуслуги».

