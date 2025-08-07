Конкурент BMW X5: раскрыты подробности о кроссовере Hongqi HS7 для России

Люксовый паркетник оснащается бензиновым мотором с «мягким» электрическим довеском и разгоняется до 100 км/ч за 8,8 секунды, а расходует всего 8,2 литра на 100 км.

Флагманский кроссовер Hongqi HS7 готовится к дебюту на российском рынке. Обнародованы технические характеристики и другие подробности нового автомобиля, который считается китайским конкурентом премиальных «европейцев» BMW X5, Audi Q7 и Mercedes GLE.

Как говорится в сообщении от российского офиса, поступившем в редакцию «Рамблер Авто», Hongqi HS7 имеет габариты 4995x1960x1760 мм, колёсная база — 2920 мм. Не уточняется, какой именно дорожный просвет у кроссовера, но в компании заверяют, что высокий клиренс и углы въезда/съезда 20°/18° обеспечивают уверенность как на городских улицах, так и в загородных поездках.

Кроссовер Hongqi HS7 оснащён 245-сильным бензиновым двигателем с турбонаддувом и 48-вольтовым «мягким» гибридом, помогающим ДВС на старте и разгоне. С двигателем стыкуется 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Мощность передаётся на обе оси.

С места до 100 км/ч паркетник разгоняется за 8,8 секунды. Расход топлива в смешанном цикле — 8,2 литра на 100 км. Отмечается, что экономичному расходу бензина способствует аэродинамичный кузов с коэффициентом сопротивления воздуха, составляющий всего 0,327 Cd.

Конфигурация салона доступна только в варианте на семь мест, хотя в Китае предлагается и пятиместный HS7. В оснащение входят многофункциональное рулевое колесо со встроенными элементами управления мультимедийной системой, телефоном и адаптивным круиз-контролем, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а также большой сенсорный экран мультимедийной системы, интегрированный в Т-образную центральную консоль. Аудиосистема в зависимости от комплектации имеет 10 или 12 динамиков. Ещё можно отметить атмосферную подсветку с 253 вариантами цветов и салонное зеркало с автозатемнением.

HS7 станет пятой моделью в российской гамме Hongqi после кроссоверов HS3, H5, E-HS9 и седанов HS5 и H9. Дата старта продаж новинки будет объявлена отдельно.

