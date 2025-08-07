JAC опроверг информацию о стоимости дизельного T9 в России

Цена на пикап JAC T9 TDi будет объявлена во второй половине августа.

Официальный дистрибьютор JAC Motors в России заявил, что не называл стоимость дизельного пикапа JAC T9. Информация о ценнике, как на обычную бензиновую версию, не соответствует действительности.

Судя по опубликованному накануне прайс-листу, стоимость T9 TDi составит 3 649 000 рублей. Однако, как рассказали в пресс-службе российского офиса на запрос «Рамблер Авто», на официальном сайте был размещён черновой вариант прайса, в котором указаны недействительные сведения.

«Во второй половине августа, ближе к началу продаж», — разъяснили в пресс-службе JAC сроки анонса стоимости дизельного T9 TDi.

К настоящему времени прайс-лист с дизельным JAC T9 удалён с официального сайта российского подразделения.

